Çin ekonomisi tehlike altında

Dünya ekonomisi ve küresel büyüme, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinden beri bu iki dev ekonomi arasında süren vergi savaşları nedeniyle tehdit altında.

Dünya piyasalarından önce ilk büyük darbeyi Çin yedi.

YÜZDE 25 VE YÜZDE 10 EK GÜMRÜK VERGİSİ

Çin, ABD ile yaşadığı polemikler sonrası ihracatında düşüşe gidiyor.

Ticaret savaşını başlatan adımlar Trump'ın 8 Mart 2018 tarihinde ithal çelik ve alüminyuma, sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirileceğini duyurmasıyla başlamıştı. Uygulama resmi olarak yürürlüğe girdi.