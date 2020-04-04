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Çin, geliştirdiği uzay roketini açık artırmada sattı

Çin'e bağlı ExPace tarafından geliştirilen bir roket, açık artırma ile 5,6 milyon dolara kendine alıcı buldu.

Haber Merkezi |
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Çin, geliştirdiği uzay roketini açık artırmada sattı

Çin Uzay ve Havacılık Bilim ve Sanayi Şirketi'ne bağlı çalışan bir alt kuruluş olan ExPace,  Kuaizhou-1A isminde bir uzay roketi geliştirmişti.

Şirket, en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Taobao üzerinden bir canlı yayın yaparak, roketi açık artırmaya çıkardı.

4 bin 611 dolarlık katılım bedelini ödeyen yaklaşık bin kışi, roketi satın almak için tekliflerini yarıştırdı.

Roket, çok kısa bir süre içinde 5,6 milyon dolara ismi açıklanmayan bir müşteriye satıldı.

Kuaizhou-1A, genellikle alçak Dünya yörüngesine küçük uydular göndermek için kullanılıyor.

roket

YENİ BİR FIRLATMA DAHA YAPILACAK

Çin Uzay ve Havacılık Bilim ve Sanayi Şirketi, farklı bir Kuaizhou-1A roketini içerisindeki uydularla birlikte bu ay fırlatmayı planlıyor. Söz konusu fırlatma, koronavirüs nedeniyle Vuhan şehrinde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarına adanacak.

Instagram: @eshteknoloji


Çin, geliştirdiği uzay roketini açık artırmada sattı

Çin, geliştirdiği uzay roketini açık artırmada sattı

Çin, geliştirdiği uzay roketini açık artırmada sattı

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