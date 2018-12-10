Çin, Huawei yöneticisi için Amerika'yı sert dille uyardı

Geçtiğimiz günlerde Huawei'nin Finansal İşler Müdürü Meng Wanzhou, Amerika'nın İran yaptırımlarına ilişkin, Amerika'daki bankalara karşı dolandırıcılık yapmakla suçlanmıştı. Daha sonra ise Amerika tutuklama kararı çıkararak Meng Wanzhou'yu tutukladı. Huawei'nin kurucusunun 46 yaşındaki kızı Meng, hala Kanada'da göz altında tutuluyor.

Söz konusu gelişmelerden sonra Çin Dışişleri Bakanı Le Yucheng ve ABD büyükelçisi Terry Branstad bir araya geldi. Görüşmede Çin, Huawei'nin Finansal İşler Müdürü Meng Wanzhou'nun tutuklanmasını şiddetle protesto etti. Çin' in tepkisinin ABD 'nin almayı kararlaştırdığı eylemlere bağlı olacağını söyleyen Dışişleri Bakanı Le, Kanada'nın Meng'i hemen serbest bırakmaması halinde, “ağır sonuçlar” ile karşılaşacağını söyledi.

Amerika, diğer ülkeleri Huawei'nin 5G ağ ekipmanlarını kullanmama konusunda uyarmıştı. Ayrıca geçtiğimiz haziran ayında üst düzey ABD milletvekilleri, Kanadalı meslektaşlarını Huawei'yi ulusal güvenlikleri için bir tehdit olarak görmeleri gerektiği konusunda uyardı. Ağ ekipmanlarının en büyük küresel tedarikçisi ve dünyadaki en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olan Huawei, bakalım önümüzdeki süreçte neler yapacak?