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Çin ile Yunanistan arasında tarihi anlaşma

Ticaret hacmini Avrupa'ya yaymak isteyen Çin, Yunanistan ile anlaşarak Avrupa'nın kapılarını kendisine açtı.

Haber Merkezi | 11.11.2019 - 21:15..
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Çin ile Yunanistan arasında tarihi anlaşma

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Yunanistan'a ziyaret gerçekleştirdi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya gelen Cinping, Çin'e Avrupa'nın kapılarını açacak anlaşmayı sağladı. 

İpek Yolu için daha önce Türkiye ve Avrupa ülkeleriyle temas eden Çin, büyük projesinde sona geldi.

Çin ile Yunanistan arasında yapılan anlaşmada Pire Limanı'na 600 milyon euro değerinde yeni yatırım yapılacak.

Bir Kuşak Bir Yol Projesi ve Dünya İpek Yolu'nu 21'nci yüzyıla taşıma hedefinde Pire, Çin'in Avrupa'ya açılan kapısı olacak

Çin ile Yunanistan arasında tarihi anlaşma

4 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

Çin basınında iki ülke arasındaki ilişkilerin son zamanlarda yakınlaştığına dikkat çekildi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua’daki analizde Yunanistan’ın 1997, 2006 ve 2011 yıllarında Arnavutluk, Lübnan ve Libya’daki Çin vatandaşlarının çıkarılması sırasında Pekin yönetimine yardımlarda bulunduğu hatırlatıldı.

Analizde ayrıca Çin devletinin de ekonomik borçlar döneminde Yunanistan’a yardımlarda bulunduğunun altı çizildi. Çin basınındaki haberlerde ayrıca Çin ile Yunanistan arasındaki ticaretin 4.14 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

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