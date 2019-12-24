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Çin Kur'an-ı Kerim ve İncil'i değiştiriyor

Çin'i yöneten Komünist Parti, resmi ideolojisine uymadığı gerekçesiyle Kur'an ve İncil'i yeniden yazmak için girişimlere başladı.

Haber Merkezi | 24.12.2019 - 10:05..
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Çin Kur'an-ı Kerim ve İncil'i değiştiriyor

Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri'ne karşı uyguladığı politikalarla tepki çeken Çin, şimdi de hem Müslümanları hem de Hristiyanları bir kez daha karşısına alıyor.

KUTSAL KİTAPLAR DEĞİŞTİRİLİYOR

Çin'i yöneten Çin Komünist Partisi Kur'an-ı Kerim ve İncil'in kendi parti ideolojilerine uymadığını ve bu nedenle yeniden yazılması gerektiğini ifade ediyor.

Çin Başbakan Yardımcısı Wang Yung da geçtiğiimiz gün ülkenin dini inanç gruplarının temsilcileriyle bir sempozyum düzenledi.

Çin devlet haber ajansı Xinhua'da toplantıyla ilgili geçtiği haberde; "Dini metinlerde uygunsuz içeriklerde değişiklikler yapılmalı ve metinler yeniden çevrilmeli" ifadeleri yer aldı.

Çin Kur'an-ı Kerim ve İncil'i değiştiriyor

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