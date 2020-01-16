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Çin, saniyede 10GB veri transfer eden uydusunu fırlattı

Çin, saniyede 10GB veri transfer edecek genişbant iletişim uydusunu uzaya gönderdi.

AA | 16.01.2020 - 11:36..
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Son yıllarda geliştirdiği uzay teknolojileri ile öne çıkan Çin, yeni uydularını uzaya göndermeye devam ediyor.

Ülkenin güneybatısındaki uydu fırlatma merkezinden yeni genişbant iletişim uydusunu Kuaycou 1A roketiyle yörüngeye gönderen Çin, saniyede 10GB veri transfer edebilecek.

çin

İLETİŞİM AMAÇLI KULLANILACAK

Havacılık ve uzay şirketi Galaxy Space tarafından geliştirilen uydu, alçak yörüngede seyredecek ve saniyede 10 gigabaytlık veri transfer edecek. Uydunun çöl, okyanus gibi alanların yanı sıra, hızlı tren ve uçak gibi iletişimde zorluk yaşanan yerler için kullanılması planlanıyor.

Alçak yörünge uyduları, dünyadan uzaklığı 2 bin kilometreye kadar olan yörüngelerde konumlanıyor.

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Çin, saniyede 10GB veri transfer eden uydusunu fırlattı

Çin, saniyede 10GB veri transfer eden uydusunu fırlattı

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