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Çin, son 5 yılın en büyük faiz indirimini yaptı

Çin Merkez Bankası, 7 günlük ters repo faizini yüzde 2.40'tan yüzde 2.20'ye düşürdü.

REUTERS | 30.03.2020 - 09:03..
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Çin Merkez Bankası (PBOC), yetkililer koronavirüsün ekonomiye olan etkisini azaltmak için alınan adımları artırırken, ters repo faiz oranını beklenmedik şekilde 20 baz puan düşürdü.

Pekin'in faiz kararı, yaklaşık son 5 yılın en büyük indirimi olarak kayıtlara geçti.

YÜZDE 2.20'YE İNDİ

PBOC, internet sitesinden yaptığı açıklamada, 7 günlük ters repo faizini yüzde 2.40'tan yüzde 2.20'ye düşürdüğünü açıkladı, ancak faizi neden düşürdüğüne dair bir sebep vermedi.

Merkez Bankası danışmanlarından Ma Jun, devlet medyasına yaptığı açıklamada, Çin'in para politikasında değişiklik yapacak esnekliğe sahip olduğunu söyledi.

Çin, son 5 yılın en büyük faiz indirimini yaptı

Jun, faiz kararında Çin'de faaliyetlerine tekrar başlayan şirketlerin, küresel koronavirüs salgınının ve dünya genelinde ekonomideki kötü gidişatın dikkate alındığını ifade etti.

KASIMDAN BU YANA ÜÇ KEZ İNDİRİM

PBOC, kasımdan beri 7 gün vadeli faiz oranında üçüncü kez indirime gitti.

Capital Economics şirketinden yayımlanan notta "Ekonominin virüs öncesi haline dönebilmesi için özellikle mali alanda daha fazla gevşemeye ihtiyaç duyulacak." ifadeleri yer aldı.

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