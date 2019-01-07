Çin uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzünden ilk fotoğrafı gönderdi

Çin'in, Ay'ın göremediğimiz karanlık yüzüne gönderdiği uzay aracından ilk fotoğraf Dünya'ya ulaştı. Geçtiğimiz günlerde Ay'ın Güney Kutbu Aitken Havzası kraterine inen Chang'e 4 uzay aracı, Ay'ın Dünya'dan görünmeyen diğer tarafı hakkında çeşitli araştırmalar yapıyor.

AY'IN DİĞER YÜZÜ DÜNYA'DAN GÖRÜNMÜYOR

Her ne kadar Ay'ın öteki tarafı için karanlık ifadesi kullanılsa da, aslında gerçek anlamda karanlık değildir. Ay'ın öteki tarafını Dünya'dan baktığımızda göremiyoruz, çünkü Ay, Dünya'nın etrafında 1 tam tur dönerken, aynı zamanda kendi etrafında da 1 tur döner. Yani aslında Ay'ın kendi ekseni etrafında dönme süresi ile Dünya etrafında dönme süresi aynıdır. Bu nedenle asla Ay'ın diğer tarafını Dünya'dan baktığımızda göremeyiz.

Ay'ın neden hep aynı yüzünü görüyoruz?

Bu durum Çinli araştırmacıların, Ay'ın diğer yüzüne gönderdikleri araçla iletişim kurmasını epey zorlaştırıyor. Çünkü Ay'ın diğer yüzü, Dünya ile hiç karşı karşıya kalmadığından sinyal alışverişi yapılamıyor. Ancak, Çin'in geçen yıl fırlattığı yörüngesel bir uydu üzerinden, uzay aracıyla iletişim kurulabiliyor. Geçtiğimiz günlerde başarıyla Ay'ın diğer yüzüne iniş yapan araç, ilk fotoğrafını başarıyla Dünya'ya gönderdi.

Chang'e 4 isimli uzay aracının Ay'ın diğer yüzünden gönderdiği bu fotoğraf, hem Çin'in uzay programı, hem de insanlığın uzay araştırmaları için önemli bir başarıya işaret ediyor.

NASA, ÇİN'İ KUTLADI

Çin'in bu başarısını, NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Twitter üzerinden kutlayarak şu ifadeleri kullandı: ''Ay'ın uzak bölgesine indirilen Chang'e 4 uzay aracı, insanlık için etkileyici bir başarı. Çin'in Chang'e-4 ekibini tebrik ediyorum.''

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