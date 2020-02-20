Çin uzaya 4 uydu fırlattı

Uzay yarışında öne çıkan Çin'den, yeni bir hamle daha geldi.

C, D, E ve F isimli Dünya gözlemine ilişkin teknoloji deney uyduları, Long March 2D roketiyle uzaya gönderildi.

Fırlatma işlemi, Çin yerel saatiyle 05.07'de, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yapıldı.

LONG MARCH'IN 326. GÖREVİ

CGTN televizyonu, uyduların başarılı bir şekilde belirlenen yörüngeye yerleştiğini duyurdu. Söz konusu görev, Long March roket serisinin 326. uzay misyonu olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz eylülde, Çin, Yunhai-1 02 adlı uyduyu afet kontrolü ve çeşitli bilimsel deneylerin yanı sıra, atmosferik ve deniz ortamı ile uzay ortamına ilişkin tespitler yapması amacıyla uzaya göndermişti.