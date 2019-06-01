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Çin, yatay gökdelenin inşaatında sona yaklaştı

Altı yıl boyunca inşaatı devam eden Çin’deki yatay gökdelen, nihayet bitiyor.

Haber Merkezi | 01.06.2019 - 12:38..
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Altı yıllık inşaatın ardından Moshe Safdie tarafından tasarlanan Çin’deki Raffles City Chongqing isimli yatay gökdelen, nihayet tamamlanmak üzere. Oldukça etkileyici bir mühendislik başarısını temsil eden yatay gökdelen, dikey gökdelelenlerin üzerine yerleştirilmiş bir şekilde inşa ediliyor.

gökdelen

Geliştirici inşaat firması CapitaLand, bu etkileyici gökdelenin yapısal olarak tamamlandığını, ancak içindeki çalışmaların henüz bitmediğini açıklarken, açılış töreninin ise 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleştirileceğini belirtti.

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GEMİLERDEN İLHAM ALDI

Sıra dışı tasarıma sahip yatay gökdelen, bir zamanlar kentin içindeki nehirden geçen Çinli ticaret gemilerinden ilham alarak tasarlandı. Kavisli bir gökyüzü köprüsü görevi gören dev gökdelen, 250 metrelik 4 adet gökdelen tarafından destekleniyor. Yatay olarak uzunluğu neredeyse Eyfel Kulesi ile aynı olan bu sıra dışı yapı, 3 bin cam panel ve 5 bin alüminyum panel ile kaplandı.

gökdelen

İki yüzme havuzu, bir galeri, ağaçlı büyük bahçeler ve restoranların yanı sıra konutlar, ofisler ve bir alışveriş merkezinden oluşacak yatay yapının, nasıl inşa edildiğini merak ediyorsanız aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.

Çin yatay gökdelen inşaatında sona yaklaştı VİDEO

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