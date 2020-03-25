Çin, yeni gözlem uydularını uzaya gönderdi

Son yıllarda geliştirdiği uydu teknolojileriyle öne çıkan Çin, yeni geliştirdiği bgözlem uydularını başarılı bir şekilde uzaya fırlatmayı başardı.

Çin haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, Yaogan-30 sınıfındaki uydular Long March 2C roketiyle ülkenin güneybatısındaki Sichuan Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların Dünya yörüngesinde belirlenen konuma yerleştiği bildirildi.

ÇEVRE GÖZLEMLERİNE YARDIM EDECEKLER

Çin Bilimler Akademisine bağlı Mikro Uydu Akademisi tarafından geliştirilen uyduların elektromanyetik çevre gözlemleri ve bununla ilişkili teknolojiler için kullanılacağı kaydedildi.

Çin, koronavirüs salgınının ana merkezi olmasına rağmen, salgın boyunca fırlatma görevlerini gerçekleştirmeye devam etti. Ancak uzay şirketleri, mühendislerin ve diğer çalışanların karantiya alınmış ortamlarda çalışmalarını sağladı.