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Çin, yeni uzay istasyonu inşa etmek istiyor

Çin, 2022 yılına kadar yeni uzay istasyonunun inşasını tamamlamayı hedefliyor.

Haber Merkezi | 23.02.2020 - 11:31..
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Son dönemde uzaydaki kıyasıya rekabette öne çıkan Çin, yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Çin'in uzay programı, ülkenin bir sonraki uzay istasyonunu inşa etmek için Nisan ayında bir lansman yapmayı planlıyor.

Çin, yeni uzay istasyonu inşa etmek istiyor
(Çin uzay istasyonu Tiangong-2)

6 ASTRONOT ALABİLECEK

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'ya göre, Long March 5B adlı roket, yeni uzay gemisinin deneme sürümünü taşıyacak. Yeni istasyon, 6 kişilik bir ekibi taşımak için tasarlandı. Bu ülkeye ait önceki uzay gemileri, 3 kişilik mürettebat taşıyabiliyordu.

2022'YE KADAR TAMAMLANACAK

Pekin, inşaat ve yörünge montajından sonra yeni uzay istasyonunun inşasını 2022'ye kadar tamamlamayı planlıyor.

Çin, yeni uzay istasyonu inşa etmek istiyor

Merkezinde Tianhe adlı çekirdek modüle sahip olacak istasyon, T şekline benzeyecek. Ayrıca, bir laboratuvar kapsülü de istasyonda yer alacak.

İSTASYONDA DENEY ODALARI OLACAK

Çin'in yeni uzay istasyonu, 160 metreküp yaşam alanına sahip olacak. Bu, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki alanın üçte birinden biraz fazla.

Öte yandan, Çin'in inşa edeceği istasyonda astronomi, temel fizik gibi alanlarda deney odalarına sahip olacak.

Çin, yeni uzay istasyonu inşa etmek istiyor

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