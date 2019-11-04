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Çin, yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi

Çin, 3 boyutlu görüntü alabilecek yer gözlem uydusu Gaofın-7'yi uzaya fırlattı.

AA | 04.11.2019 - 09:45..
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Çin Uzay Teknoloji Akademisi tarafından geliştirilen Gaofın-7 gözlem uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş)-4B roketi ile başarılı bir şekilde yörüngeye gönderildi.

Ülkenin kuzeyindeki Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden gerçekleştirilen fırlatmada, aynı zamanda Sudan için geliştirilen bir uydu da yörüngeye fırlatıldı.

çin

3 BOYUTLU VERİ SAĞLAYACAK

Bir metre altı hassasiyette yüksek çözünürlüğe sahip görüntü sağlayacağı belirtilen Gaofın-7, 3 boyutlu veri sağlayacak ve yer gözlem, haritalama, şehir ve kırsal alanların inşası, istatistiksel araştırma alanlarında kullanılacak.

Çin, Gaofın projesini, yerküre üzerinde daha net görüntü sağlayabilmek amacıyla 2010 yılında başlatmıştı. Bu bağlamda Gaofın-1 2013'te, Gaofın-2 2014"te, Gaofın-3 2016'da, Gaofın-4 2015'te, Gaofın-5 Mayıs 2018'de, Gaofın-6 ise Haziran 2018’de yörüngelerine gönderilmişti.

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Çin, yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi

Çin, yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi

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