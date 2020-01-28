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Çin'de alışveriş kavgası büyüyor

Marketleri hıncahınç dolduran Vuhan kenti sakinleri, pirinç ve katı yiyeceklere akın ediyor.

AA & Ensonhaber | 28.01.2020 - 13:48..
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Çin'de alışveriş kavgası büyüyor

Çin'in Vuhan kentinde patlak veren koronavirüs, büyük bir tehdit oluşturuyor.

Çin genelinin yanı sıra Amerika'ya ve Avrupa'ya da sıçrayan ölümcül virüs nedeniyle 107 kişi hayatını kaybetti.

Virüsün ilk olarak ortaya çıktığı Vuhan'da, sokaklar bomboş kaldı.

HAVAALANLARIYLA KAÇIŞ

Vuhan'dan kaçanlar ise havaalanlarını mahşer alanına çevirdi.

MARKETLERDE ALIŞVERİŞ SAVAŞI

Evlerinden çıkamayanlar, açılan marketlerden gıda ihtiyaçlarını giderebilmek için adeta birbirleriyle savaşmaya başladı.

Çin'in Vuhan şehrinde alışveriş kavgaları devam ediyor İZLE

Çin'de alışveriş kavgası büyüyor

KAVGAYA TUTUŞAN ÇİNLİLER

Özellikle pirinç ve katı yiyecekleri satın almak için birbirleriyle yarışan Çinliler, yakında gıda kriziyle karşı karşıya kalabilir.

Çin'de alışveriş kavgası büyüyor

Çin'de alışveriş kavgası büyüyor

Çin'de alışveriş kavgası büyüyor

Çin'de alışveriş kavgası büyüyor

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