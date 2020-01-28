Çin'de alışveriş kavgası büyüyor

Nusret, Malatya ve Elazığ için 1 milyon topladı

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Bankadan para çeken adamın 120 bin lirasını gasbettiler

Tuzla'da bir bankadan para çeken vatandaş, kendisini takip eden araçlı şahıslarca gasbedildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.