Çin'de alışveriş kavgası büyüyor

Çin'in Vuhan kentinde patlak veren koronavirüs, büyük bir tehdit oluşturuyor.
Çin genelinin yanı sıra Amerika'ya ve Avrupa'ya da sıçrayan ölümcül virüs nedeniyle 107 kişi hayatını kaybetti.
Virüsün ilk olarak ortaya çıktığı Vuhan'da, sokaklar bomboş kaldı.
HAVAALANLARIYLA KAÇIŞ
Vuhan'dan kaçanlar ise havaalanlarını mahşer alanına çevirdi.
MARKETLERDE ALIŞVERİŞ SAVAŞI
Evlerinden çıkamayanlar, açılan marketlerden gıda ihtiyaçlarını giderebilmek için adeta birbirleriyle savaşmaya başladı.
Çin'in Vuhan şehrinde alışveriş kavgaları devam ediyor İZLE
KAVGAYA TUTUŞAN ÇİNLİLER
Özellikle pirinç ve katı yiyecekleri satın almak için birbirleriyle yarışan Çinliler, yakında gıda kriziyle karşı karşıya kalabilir.