Çin’de amonyum nitrat yüklü kamyon patladı: 2 ölü, 4 yaralı

Çin’e bağlı İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde yer alan Doğu Ujimqin’de amonyum nitrat yüklü bir kamyon başka bir araçla çarpıştı.

KAMYON ALEV ALDI, ARDINDAN PATLADI

Kazanın ardından amonyum nitrat yüklü kamyonda yangın çıktı.

Dakikalar sonra kamyonda şiddetli bir patlama meydana geldi.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

PATLAMANIN ŞOK DALGASI KAMERADA

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, patlamanın güçlü bir şok dalgasına neden olduğu görüldü.

Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.