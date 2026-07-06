Norveç, Brezilya'yı yenerek çeyrek finale yükseldi
Dünya Kupası'nda Brezilya'yı 2-1 mağlup eden Norveç, çeyrek finale çıktı. Erling Haaland, 80 ve 90. dakikalarda attığı gollerle Norveç'e galibiyeti getirdi.
Norveç, Dünya Kupası'nda Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek final biletini kaptı.
Karşılaşmada Brezilya, erken bölümde penaltı fırsatından yararlanamazken, Norveç ikinci yarının son bölümünde Erling Haaland'ın golleriyle sonuca gitti.
Brezilya'nın uzatma dakikalarında bulduğu gol ise tur için yeterli olmadı.
BERG'İN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI
Norveç, 3. dakikada Patrick Berg ile fileleri havalandırdı. Ancak pozisyon öncesinde Sörloth'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
BREZİLYA PENALTI KAÇIRDI
Brezilya, 11. dakikada Cunha'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Ismail Elfath, 12. dakikada pozisyonu VAR monitöründe izledi ve penaltı kararı verdi.
14. dakikada topun başına geçen Bruno Guimaraes, penaltı vuruşundan yararlanamadı. Norveç kalecisi Nyland, topu kurtarmayı başardı.
ALISSON'DAN KRİTİK KURTARIŞ
Norveç, ikinci yarıda etkili ataklar geliştirdi.
75. dakikada Andreas Schjelderup'un şutunda Brezilya kalecisi Alisson gole izin vermedi.
HAALAND PERDEYİ AÇTI
Norveç, 80. dakikada öne geçti. Schjelderup'un soldan yaptığı ortada iyi yükselen Erling Haaland, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
HAALAND FARKI 2'YE ÇIKARDI
90. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Haaland, uzaklardan yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. Norveç, bu golle skoru 2-0'a getirdi.
NEYMAR PENALTIDAN ATTI
Brezilya, 90+8. dakikada penaltı kazandı. Casemiro'nun dirsek müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Neymar, penaltı vuruşunu gole çevirdi ve farkı 1'e indirdi.
NORVEÇ TURU GEÇTİ
Kalan bölümde skor değişmedi ve Norveç, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi. Brezilya ise Dünya Kupası'na veda etti.
Norveç, çeyrek finalde Meksika-İngiltere maçının kazananı ile karşılaşacak.
Brezilya-Norveç mücadelesini 80 bin 663 biletli seyircinin izlediği açıklandı.