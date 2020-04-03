Çin'de bir hasta, 49 gün boyunca koronavirüs taşıdı

Çinli araştırmacılar, bir hastada 49 gün boyunca kalan koronavirüsün yeni bir “kronik” mutasyonunu keşfetti.

Çin basınında yer alan haberlere göre, Vuhan'daki Çinli askeri araştırmacılar, orta yaşlı erkek hastanın şiddetli olmayan belirtilere sahip olduğunu ifade ederek, koronavirüsü en uzun süre taşıyan kişi olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

SEMPTOMLAR HAFİF ŞEKİLDE SEYRETTİ

Söz konusu kişinin aralıklı düşük ateşi olduğu, öksürük, titreme, nefes darlığı veya koronavirüsün diğer tipik semptomlarının görülmediği belirtildi.

KORONAVİRÜSÜN YENİ ALT TÜRÜ

Böylece Çinli araştırmacılar, koronavirüsün mutasyona uğramış bir alt türünü keşfettiklerini ve virüsün enfeksiyon süresinin daha uzun sürdüğünü öne sürdü.

KAN PLAZMASI TEDAVİSİ

Hastaya, daha önce iyileşen koronavirüs hastalarından alınan kan verildi. Tedaviden iki gün sonra gelen test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.

EN UZUN SÜRELİ VAKA

Nadir görülen bu olay, tespit edilen en uzun süreli vaka olarak kayıtlara geçerken, bundan önceki en uzun süre 37 gün olarak gerçekleşmişti.