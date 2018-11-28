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Çin'de bir kadın metroda bebek dünyaya getirdi

Çin'in Fuzhou şehrinde bir metro istasyonunda hastaneye yetiştirilemeyen kadın, metroda doğum yaptı.

Haber Merkezi | 28.11.2018 - 09:36..
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Çin'de hamile bir kadın, Fuzhou şehrinde gideceği yere gidebilmek için metroya binmek istedi. Ancak metroda hiç beklenmeyen bir olayla karşılaştı.

Çin'de bir kadın metroda bebek dünyaya getirdi

METRODAKİ YETKİLİLER VE DOKTOR DOĞUM SÜRECİNİ BAŞLATTI

Kadının doğum sancılarının başlaması üzerine, hemen yetkililere haber verildi. Yakınlarda bulunan bir hastaneden de doktor çağrıldı ve doğum süreci başladı.

Çin'de bir kadın metroda bebek dünyaya getirdi

ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yetkililerin yardımıyla çocuğu metroda doğuran kadın, bir kız bebek dünyaya getirdi. Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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