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Çin'de geleneksel buz festivali başladı

Çin'in Harbin kentinde Buz ve Kar Festivali'nin 35'incisi start aldı. Festivali ziyaret edenler ise görsel şölenle karşılaştı.

Haber Merkezi | 06.01.2019 - 10:01..
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Çin'in en soğuk bölgelerinden olduğu bilinen Heilongjang eyaletinin başkenti Harbin'de her sene düzenlenen festival bu seneye adeta damga vurdu.

Çin'de geleneksel buz festivali başladı

FESTİVALDE GÖRSEL ŞÖLEN

Ziyaretçilerine eşsiz görsel şölen sunan Buz ve Kar Festivali'ne çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi. Törenin başlangıcında havai fişekler de kullanıldı.

Çin'de geleneksel buz festivali başladı ViDEO

Çin'de geleneksel buz festivali başladı

2 BİN KARDAN ADAM

Festivalin yapıldığı alana; 110 bin metreküp buz ve 120 bin metreküp kar takviye edildi. Ayrıca 2 bin 19 kardan adam yer aldı. Festival 5 Şubat'a kadar devam edecek.

Çin'de geleneksel buz festivali başladı

Çin'de geleneksel buz festivali başladı

Çin'de geleneksel buz festivali başladı

Çin'de geleneksel buz festivali başladı

Çin'de geleneksel buz festivali başladı

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