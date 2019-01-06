Çin'in en soğuk bölgelerinden olduğu bilinen Heilongjang eyaletinin başkenti Harbin'de her sene düzenlenen festival bu seneye adeta damga vurdu.

FESTİVALDE GÖRSEL ŞÖLEN

Ziyaretçilerine eşsiz görsel şölen sunan Buz ve Kar Festivali'ne çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi. Törenin başlangıcında havai fişekler de kullanıldı.

Çin'de geleneksel buz festivali başladı ViDEO

2 BİN KARDAN ADAM

Festivalin yapıldığı alana; 110 bin metreküp buz ve 120 bin metreküp kar takviye edildi. Ayrıca 2 bin 19 kardan adam yer aldı. Festival 5 Şubat'a kadar devam edecek.