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Çin'de korona nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti

Ülkede can kaybı 3 bin 322'ye çıkarken, 2'si yurt içi kaynaklı 31 yeni vaka görüldü.

AA |
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Çin'de korona nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletinde, 4 kişi daha hayatını kaybetti.

31 YENİ VAKA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Liaoning ve Guangdong eyaletlerinde 29'u yurt dışı, 2'si yurt içi kaynaklı 31 yeni vaka görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, 1727 kişinin tedavi altında olduğu, 163 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bildirildi.

Çin'de korona nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti

CAN KAYBI 3 BİN 322'YE YÜKSELDİ

Böylece Çin'de salgının başından bu yana vaka sayısı 81 bin 620'ye, can kaybı sayısı 3 bin 322'ye ulaştı, 76 bin 571 hasta da iyileşti.

Çin'de korona nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti

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