Çin'de korona testi geliştirildi

Çin, ülkede 3 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüse çareler arıyor.

Bu kapsamda, Çin'deki bir firmanın, yeni koronavirüs test kitleri ürettiği aktarıldı. Test kitlerinin 15 dakikada sonuç verdiği belirtiliyor.

15 DAKİKADA SONUÇ VERİYOR

Haberi, Çin'in Ankara Büyükelçiliği'ne ait resmi Twitter sayfası duyurdu.

Yapılan paylaşımda, "15 dakika! Hefei, Çin’de bir firma 15 dakikada sonuç veren yeni koronavirüs test kitleri üretti." ifadelerine yer verildi.

YAKINDA ÇİN PAZARINA SUNULACAK

Şekil olarak hamilelik testlerine benzeyen test çubuklarının bir bölmesine parmaktan alınan birkaç damla kan damlatılıyor.

Ardından, test çubuğunun diğer ucundaki göstergede sonucun pozitif veya negatif olduğuna ilişkin bir çizgi beliriyor.

Klinik testlerde koronavirüs test çubuğunun doğruluğu teyit edilirken, testlerin yakında Çin pazarında olacağı bildirildi.