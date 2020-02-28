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Çin’de ölenlerin sayısı 2 bin 790’a ulaştı

Son 24 saatte 44 kişi yaşamını yitirdi, 327 yeni vaka tespit edildi.

AA | 28.02.2020 - 08:59..
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Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre son 24 saatte 44 kişi yaşamını yitirirken, 327 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

7 BİN 952'SİNİN DURUMU AĞIR

Yaşanan can kayıplarının 41’i koronavirüsün merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, başkent Pekin’de 2, Sincan Uygur Özer Bölgesi’nde bir kişi yaşamını yitirdi. Bu kapsamda toplam ölü sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 790’a yükselirken, virüs bulaşan kişi sayısı da 7 bin 952’sinin durumu ağır olmak üzere 78 bin 824’e çıktı.

36 BİN 117 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 308’e, müşahede altındaki kişilerin sayısı 65 bin 225’e geriledi. Koronavirüsden taburcu edilen kişilerin sayısı da 36 bin 117’ye ulaştı. Ayrıca koronavirüs bulaşan kişi sayısı Çin ana karası dışında, Hong Kong’da 93’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10 olarak aktarıldı.

12 ARALIK'TA ORTAYA ÇIKTI

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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