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Çin'de onlarca aracın karıştığı zincirleme kaza

Gansu eyaletinde kar yağışı sonrası buzlanan otoyolda onlarca araç zincirleme kazaya karıştı. Araçlarında sıkışan 9 kişi kurtarıldı.

İHA | 16.01.2020 - 14:03..
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Çin'in Gansu eyaletinde, bir otoyolda yoğun kar yağışının yol açtığı buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı.

ZİNCİRLEME KAZA

Buzlanma sonrası, onlarca aracın kontrolden çıkması sonucu zincirleme kaza yaşandı. Bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri, trafik polisleri ile ambulanslar sevk edildi.

Çin'de onlarca aracın karıştığı zincirleme kaza

9 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazanın meydana geldiği yol trafiğe kapatılırken, araçlarında sıkışan 9 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kısa bir süre sonra otoyol trafiğe yeniden açıldı.

Çin'de onlarca aracın karıştığı zincirleme kaza

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