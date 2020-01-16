Çin'in Gansu eyaletinde, bir otoyolda yoğun kar yağışının yol açtığı buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı.
ZİNCİRLEME KAZA
Buzlanma sonrası, onlarca aracın kontrolden çıkması sonucu zincirleme kaza yaşandı. Bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri, trafik polisleri ile ambulanslar sevk edildi.
Çin'de onlarca aracın karıştığı zincirleme kaza
9 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI
Kazanın meydana geldiği yol trafiğe kapatılırken, araçlarında sıkışan 9 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kısa bir süre sonra otoyol trafiğe yeniden açıldı.