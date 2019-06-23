taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8224
Euro
6.6214
Altın
1399.5
Borsa
94022.28
Gram Altın
262.045

Çin’de sel suları araçları sürükledi: 61 ölü

Çin’in Guizhou eyaletinde sel suları felakete neden oldu. Sel suları araçları yamaçtan aşağı uçtu.

İHA | 23.06.2019 - 11:21..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Çin’in güneydoğusundaki Guizhou eyaletinde Yanhe bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı.

Sel nedeniyle iş yerleri ve sokaklar sular altında kalırken, sel suları araçları yamaçtan aşağı sürükledi. İtfaiye ekipleri evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kalanları botlarla kurtardı.

Çin’de sel suları araçları sürükledi ViDEO

Çin’de sel suları araçları sürükledi: 61 ölü

61 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Haziran ayının başından bu yana Çin’in güney eyaletlerinde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı heyelan ve selde en az 61 kişi hayatını kaybetti. Sel büyük maddi zarara neden olurken en az 356 bin kişi ise evlerinden tahliye edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

301
Özcan Deniz'in ödeyeceği nafaka belli oldu

Özcan Deniz'in ödeyeceği nafaka belli oldu

144
Trump İran'ı yok etmekle tehdit etti

Trump İran'ı yok etmekle tehdit etti

140
İstanbul'da oy verme işlemi başladı

İstanbul'da oy verme işlemi başladı

211
Sezen Aksu’nun geçersiz oy paniği

Sezen Aksu’nun geçersiz oy paniği

84
Türkiye'de mal varlığı olan Hollandalı göçmenlere kötü haber

Türkiye'de mal varlığı olan Hollandalı göçmenlere kötü haber

117
Bisiklet düşüren Suriyeli darbedildi

Bisiklet düşüren Suriyeli darbedildi

108
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir