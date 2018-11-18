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Çin'deki lüks otellerde temizlik skandalı

Çin'deki Ritz-Cartlon ve diğer 5 yıldızlı oteller, odalarda yapılan özensiz temizlik işlemlerine ilişkin bir videonun yayılması sonucunda özür açıklaması yayınladılar.

İHA | 18.11.2018 - 09:14..
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Bir müşteri tarafından gizlice kaydedilen ve yayınlandığı andan itibaren ülke gündemine oturan görüntülerde, lüks odalarına ve yüksek fiyatlarına rağmen otel temizlikçilerinin hijyen kurallarına dikkat etmeden yaptıkları temizlik göze çarpıyor.

ÖNCE YERLERİ SONRA BARDAKLARI SİLDİ

Çin'in Twitter benzeri uygulaması Weibo'da 30 milyondan fazla görüntü alan 'Bardakların sırrı' başlıklı videoda, temizlik çalışanlarının kullanılmış havluyla önce lavoboları, sonra yerleri, ardından ise odada kullanılan bardakları sildikleri görülüyor.

Şanghay'daki Ritz-Cartlon ise, videonun sosyal medyada yayılmasının ardından bir soruşturma başlattı ve yayınladığı özür mesajında, söz konusu temizlikçinin yeniden eğitileceğini belirtti.

Açıklamada, "O günkü uygulamalar oda temizliği standartlarına uygun değildi, bunun için çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Çin'deki lüks otellerde temizlik skandalı ViDEO

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