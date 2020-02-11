Çin'deki otellerde koronavirüse karşı robotlar kullanılıyor

Çin'de ortaya çıkan ve şu ana kadar bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği koronavirüs nedeniyle alınan önlemler, her geçen gün artıyor.

Ülke genelinde insanlarla olan teması azaltmak için çeşitli önlemler alan bazı oteller, insanların yerine robotları görevlendiriyor.

Örneğin Şanghay kentindeki bir otelde, salgına karşı önlem amacıyla oda servisi “temassız” gerçekleştiriliyor. Robotlar tarafından oda servisinin yapıldığı otelde, müşteriler akıllı sistem üzerinden rezervasyon yapabiliyor.

MÜŞTERİLER TEK TEK KONTROL EDİLİYOR

Resepsiyonda ise giriş kaydı yapılmadan önce müşterilerin ateşleri ölçülüyor. Müşterilere el dezenfektanları ve maskelerin dağıtıldığı otelde odalar ve koridorlar rutin olarak dezenfekte ediliyor.

ROBOTLARIN SAYISI ARTIRILDI

Çin, insanların sokağa çıkmaya korktuğu şu günlerde robotların sayısını da bir hayli artırdı. Örneğin geçtiğimiz günlerde kullanılan küçük robotlar, karantina bölgesindeki insanlara su ve yiyecek dağıtmıştı.

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