Çin'den gelen ilk yük treni, Ankara'dan törenle uğurlandı

Çin'den hareket ederek Çekya'nın Prag şehrine gidecek ve Marmaray'dan geçerek tarihte İstanbul Boğazı'nı geçen ilk yük treni olacak China Railway Express, bugün Ankara'ya geldi.

42 konteyner yüklü vagondan oluşan kargo treni, Ankara Gar'ında düzenlenen törenle İstanbul'a uğurlandı.

'YENİ BİR YÖN VERDİ'

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye-Azerbaycan ve Gürcistan'ın oluşturduğu iş birliği temelinde hayata geçen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinde, Bakü'den Kars'a ilk seferini yapan trenin, dünya demiryolu taşımacılığına yeni bir yön verdiğini ifade etti.

18 GÜNE DÜŞTÜ

Bakan Turhan, "30 Ekim 2017'den itibaren faaliyete başlayan bu hat, Asya ve Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığı alanında yeni dönemin habercisi olmuştur. Bu hat ile ülkemiz, Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun ve Kazakistan'dan yine Türkiye'ye uzanan Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası haline gelmiştir. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, asrın projesi Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürmüştür. Yaklaşık 5 milyar nüfusun ve 60 ülkenin faydalandığı Demir İpek Yolu Hattı, global ticaret ağları için yeni ve çok önemli bir alternatif oluşturmuştur." dedi.

'İHRACATIN EN ÖNEMLİ BİLEŞENİ'

Yolun medeniyet olduğunu ve hiç şüphesiz ülkelerin ilerlemesinin ve kalkınmasının en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Turhan; güvenli, hızlı ve kolay ulaşımın, ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşeni olduğunu söyledi.

"820 METRE, 42 KONTEYNER"

Tren hakkında bilgi veren Bakan Turhan, "Yolculuğuna Çin'in Xi'an şehrinden başlayan ve 42 tıra eş değer elektronik ürün yükü taşıyan China Railway Ekspress'in toplam uzunluğu 820 metre. Tren, 42 adet konteyner yüklü vagonla, 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak 11 bin 483 kilometrelik yolu 12 günde katedecek. Bu yükün, Bakü-Tiflis-Kars hattını ve Marmaray'ı kullanarak orta koridor üzerinden taşınması, diğer koridorlara göre hem zamandan hem de enerjiden büyük tasarruf sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

03,30'DA MARMARAY'DA OLACAK

Konuşmaların ardından tren İstanbul'a hareket etti. Trenin bu gece 03.30'da Marmaray'da olması bekleniyor.