Çin'den İngiltere'ye: Kolonyalizm hayali kuruyorsunuz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, düzenlediği basın toplantısında, Hunt'un, "İngiltere sömürgeciliğinin solgun görkeminin tadını çıkarıyor ve ötekilere ders vermeye çalışıyor" göründüğünü belirterek İngiltere'nin, Hong Kong'daki bölge meselelerini tartışma yetkisi bulunmadığını söyledi.

"İNGİLTERE KENDİNİ BEKÇİ SANIYOR"

Gıng, "İngiltere kendini bekçi sanıyor ama bu yanılgıdan başka bir şey değil. Hong Kong'un özgürlüklerinin İngiltere tarafından onlar için müzakere edildiğini söylemek sadece yüzsüzlüktür." diye konuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, Hong Konglu yetkililerin, bir grup göstericinin Yasama Meclisi binasını basmasının "baskı için bahane" olarak kullanmaması çağrısında bulunmuş, yaşananların altında yatan nedenlerin anlaşılması gerektiği ve Hong Kongluların temel haklarının saldırı altında olduğu endişesi taşıdığı yorumunu yapmıştı.