Çin'den koşarak Türkiye'ye ulaştı: İstanbul dünyanın başkenti olmalı

Çin’den başlayan sıra dışı yolculuk, İstanbul’da sona erdi. Yaklaşık 400 günü aşkın süredir yollarda olan ve 8 ülkeden geçerek binlerce kilometreyi koşarak kateden dünyaca tanınan gezgin Mr Bear, Türkiye’ye ulaştı. İstanbul’da karşılaştığı ilgi ve misafirperverlik ise gezginin sözlerine yansıdı.

400 GÜNDE 8 ÜLKE, 6 BİN 800 KİLOMETRE

Uzun soluklu yolculuğunda farklı kıtalar ve kültürler gören Mr Bear, yaklaşık 6 bin 800 kilometrelik mesafeyi büyük oranda koşarak tamamladı. Yolculuk boyunca çok sayıda insanla tanıştığını ve farklı yaşam hikâyelerine şahit olduğunu belirtti.

Mr Bear, Türkiye’ye ulaştıktan sonra ise hem şehir yaşamı hem de insan ilişkilerinin kendisini derinden etkilediğini söyledi.

"TÜRKİYE HAKKINDAKİ ANLATILANLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

İstanbul’a gelmeden önce Türkiye hakkında farklı ve olumsuz algılar duyduğunu ifade eden gezgin, ülkeye ayak bastıktan sonra bu düşüncelerinin tamamen değiştiğini dile getirdi.

Türkiye’nin özellikle insan sıcaklığıyla öne çıktığını vurgulayan Mr Bear, “Burada gördüğüm şey anlatılanlardan çok farklı. İnsanlar çok yardımsever ve misafirperver.” dedi.

"İSTANBUL DÜNYANIN BAŞKENTİ OLMALI"

İstanbul’a hayran kaldığını söyleyen Mr Bear, şehir için dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Tarihi, kültürel yapısı ve insan çeşitliliğinin kendisini etkilediğini belirten gezgin, “İstanbul dünyanın başkenti olmalı.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE UNUTULMAYACAK ANILAR

İstanbul’da yaşadığı bazı olayları da anlatan gezgin, sokakta karşılaştığı bir esnafın hiçbir ücret talep etmeden ekipmanlarını tamir ettiğini, farklı vatandaşların kendisini yemeğe davet ettiğini söyledi.

Bu anıların kendisi için unutulmaz olduğunu belirten Mr Bear, Türkiye’den ayrıldığında aklında en çok insan sıcaklığının kalacağını ifade etti.

"TÜRKİYE İLE ÇİN ARASINDA KÖPRÜ KURDUM"

Yolculuğunu sadece fiziksel bir macera olarak görmediğini söyleyen Mr Bear, Türkiye ile Çin arasında kültürel bir köprü kurduğuna inandığını belirtti.

Deneyimlerini yazıya dökerek ülkesinde Türkiye’yi doğru şekilde anlatmak istediğini söyleyen gezgin, en kısa sürede yeniden Türkiye’ye gelmek istediğini de sözlerine ekledi.

İstanbul’da tanıştığı vatandaşlardan büyük destek gördüğünü ifade eden Mr Bear, Türk halkının yardımseverliğinin kendisi üzerinde derin bir etki bıraktığını söyledi.