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Çin’e yapılan telefon sevkiyatları, son 6 yılın en düşük seviyesinde

Çin'e yapılan telefon sevkiyatları, şubat ayı itibarıyla son 6 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 17:13..
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Akıllı telefon pazarının büyük bir bölümünü elinde bulunduran Çin, özellikle Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi markalarla dünyada birçok kullanıcıya ulaşıyor.

Devlete bağlı bir araştırma enstitüsü olan Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'nin verilerine göre, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarına yapılan sevkiyatlar, bir yıl öncesine göre yüzde 19,9 düşüşle 14.5 milyon adede geriledi.

sevkiyat

ÇİN - ABD ARASINDAKİ TİCARET SAVAŞI SEVKİYATI ETKİLEDİ

2013 yılının Şubat ayındaki verilere göre, Çin'e gerçekleştirilen akıllı telefon sevkiyatı tam 20.7 milyona ulaşmıştı. Günümüzde devam eden Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşları, Çin'deki akıllı telefonlara olan talebi azaltarak bu sayının 14.5 milyona gerilemesine neden oldu.

APPLE FİYATLARI İNDİRMİŞTİ

Apple, 2019 yılının başlarında Çin'deki iPhone satışlarının büyük ölçüde azaldığını belirterek, Çin'in finansal ve yerel bankalarıyla iş birliği yapma yoluna gitmiş ve iPhone fiyatlarını düşürmüştü.

Çin'in pazar lideri Huawei ise daha yüksek marjlar elde etmek için daha pahalı modeller piyasaya sürmeyi hedefledi. Bakalım önümüzdeki süreçte, Çin ile ABD arasında yaşanan ticaret savaşından hangi markalar etkilenecek?

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