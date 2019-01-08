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Çingene Kızı mozaiğine ziyaretçi yoğunluğu

ABD'den Gaziantep'e getirilen Çingene Kızı mozaiğinin ailesi olarak nitelendirilen 12 parça mozaik, hem sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'ne hem de kent turizmine kış sezonunda ilgiyi artırdı.

Haber Merkezi | 08.01.2019 - 11:50..
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Gaziantep'in simgesi haline gelen Çingene Kızı mozaiğinin, 60 yıllık bir ayrılığın ardından ABD'den anavatanına getirilen 12 parçası, ölü sezon olmasına rağmen kente ve Zeugma Mozaik Müzesi'ne ilgide artış yaşandı.

1 MİLYON TURİST HEDEFİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in 2018 yılı için olan '1 milyon turist' hedefini tutturduklarını belirterek, bunun moral ve motivasyonunu yaşadıklarını söyledi.

Çingene Kızı mozaiğine ziyaretçi yoğunluğu

KENTİN ÖNEMLİ DEĞERİ

Kentin en büyük değerlerinden olup, çıkarıldığı günden bu yana kentin adeta simgesi haline gelen "Çingene Kızı" mozaiğinin, yıllar önce kaçakçılar tarafından yurt dışına kaçırılan 12 parçası, büyük uğraşlar sonucunda ait olduğu topraklara getirildi.

Çingene Kızı mozaiğine ziyaretçi yoğunluğu

"60 YILLIK HASRET SONA ERDİ"

Fatma Şahin, "Çingene kızının ailesine kavuşması, 60 yıllık hasretin bitmesine yönelik çok güzel bir lansman yaptık. Yurt dışındaki eserlerimizin vatanına dönebildiğini gösteren bir örneğin yaşanması ve bu eserlerin burada sergilenmesi bir fark yarattı. Şimdi, 'Daha önce ben görmüştüm' diyenlere 'ama gel bir de Çingene kızının ailesini gör, kuş çeşitlerini gör, kız kardeşi Belkıs'ı gör' dediğimiz bir gelme sebebimiz var." diye konuştu.

Çingene Kızı mozaiğine ziyaretçi yoğunluğu

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