Çingene Kızı THY ile Türkiye'ye döndü

Türkiye’nin tarihi mirası Zeugma Mozaikleri’nin arasında bulunan ve milattan önce ikinci yüz yıldan günümüze kalan Çingene Kızı Mozaiği’nin eksik parçaları, Türk Hava Yolları’nın TK6 sefer sayılı Şikago–İstanbul uçuşuyla Türkiye’ye getirildi.

THY SPONSOR OLDU

Bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları, Türkiye ve Anadolu Coğrafyası’nda yaşamış medeniyetler için tarihi bir öneme sahip olan Çingene Kız Mozaiği’nin ABD eyaleti Ohio’da bulunan eksik parçalarını Türkiye’ye geri getirdi. Şikago – İstanbul uçuşu ile 27 Kasım tarihinde Türkiye’ye taşınan parçalar, Zeugma Mozaiklerinin sergilendiği müzeye teslim edilmek üzere İstanbul’dan Gaziantep’e götürülecek. Türk Hava Yolları bu özel operasyonda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sponsor oldu.

Çingene Kızı'nın kaçırılan 12 parçası Türkiye'de VİDEO

GÖSTERİLEN ÖZEN NEDENİYLE BAŞKA KARGO ALINMADI

Milattan önce ikinci yüzyılda tasarlanan ve günümüzde etkileyici görüntüsünü koruyan Çingene Kızı Mozaiği’nin eksik parçaları, Türk Hava Yolları’nın özel kargo operasyonlarında uyguladığı teknikler ile uçuşa hazırlandı. Toplamda 1,3 ton ağırlığında olan parçalar, tarihi dokuya zarar vermeyecek özel kâğıtlara sarılarak, ahşap sandıklara yerleştirildi. İstanbul’a getirilen parçaların taşındığı Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağına bu taşımaya gösterilen özen nedeniyle başka kargo taşıması kabul edilmedi.

12 PARÇA EKSİKTİ

Gaziantep’ten 47 yıl önce kaçırılan eksik parçalar arasında, Çingene Kız Mozaiği’nin çevresini oluşturduğu düşünülen; Genç Satir, Pan Maskesi, Kadın Tiyatro Maskesi, Hint Tavus Kuşu, Maenad Maskesi ve Gagasında Bitki Dalı Tutan Kuş gibi 12 parça bulunuyor.

GAZİANTEP'E DE THY UÇURACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, ABD’de altı yıl boyunca gösterdiği özverili çalışmalar neticesinde Türkiye’ye yeniden kazandırılan parçalar, 1700 metrekarelik alanı ile dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi olan Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergilenmek üzere Türk Hava Yolları tarafından Gaziantep’e götürülecek.