taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6287
Euro
7.2861
Altın
1586.55
Borsa
89643.71
Gram Altın
338.763
Bitcoin
41747.26

Çin'in koronavirüs ile mücadelesinde teknoloji ön planda

Çin, koronavirüs ile mücadelede çeşitli teknolojileri kullanarak virüsün yayılmasını engelliyor.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Çin'in koronavirüs ile mücadelesinde teknoloji ön planda

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, bildiğiniz gibi ilk önce Çin'de ortaya çıkmıştı. Ancak son günlerde ülkede yeni görülen vaka kalmadı ve hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Ancak, yine de virüse karşı mücadelede çeşitli teknolojik önlemler alınıyor. Örneğin Çin hükümeti 14 gün karantinaya alınanların, evlerinden çıkmadıklarından emin olmak için kapılarının önüne kapalı devre kamera sistemi yerleştirdi.

drone

DRONE'LARLA MASKE ÇAĞRISI

Çin genelinde kullanılan dronelar ile halka, 'maske takın' çağrısı yapılıyor. Çin resmi yayın kuruluşu Global Times'a göre dronelar, 'maskesiz sokağa çıkmayın, ellerinizi yıkayın, eve dönün' gibi uyarılarda bulunuyor.

UYGULAMA İLE SAĞLIK TAKİBİ

Çin'de ayrıca cep telefonlarına indirilen uygulamadaki barkodla, bireylerin sağlık durumları da takibe alınıyor. Toplanan bilgiler, merkezi veri tabanına kaydediliyor.

Uygulamada bulunan yeşil, sarı ve kırmızı renkler, bireylerin nasıl davranmaları gerektiğini belirlemek için kullanılıyor. Yeşil renk serbest dolaşımı ifade ederken, sarı renk ise yalnızca mahalli dolaşımı ifade ediyor. Kırmızı renk ise karantinayı temsil ediyor.

drone

Çin hükümeti; teknoloji devleri Tencent, WeChat, Alipay ve Alibaba'nın aralarında bulunduğu birçok şirketten yardım alıyor.

Sohbet uygulamaları WeChat ve Alipay'de kullanıcılar, nüfuz cüzdanlarının numaları ve nerelere seyahat ettikeri bilgilerini girebiliyor. Böylece kendilerine de barkod sisteminden risk durumlarına göre renkler veriliyor.

Instagram: @eshteknoloji

 

Çin'in koronavirüs ile mücadelesinde teknoloji ön planda

Çin'in koronavirüs ile mücadelesinde teknoloji ön planda

Çin'in koronavirüs ile mücadelesinde teknoloji ön planda

Çin'in koronavirüs ile mücadelesinde teknoloji ön planda

İlginizi Çekebilir
Astronotlar, Ay malzemelerinde kendi idrarlarını kullanabilir
Bilim insanları, insan idrarında bulunan ürenin, malzeme dayanıklılığını artırdığını iddia ediyor.
Houseparty, güvenlik açığı bulana 1 milyon dolar verecek
Görüntülü görüşme uygulaması Houseparty, platformda açık bulana 1 milyon dolar vereceğini duyurdu.
Starship nedir
Starship, SpaceX tarafından geliştirilen bir uzay aracıdır.
Xiaomi: Çin'deki telefon satışları normale döndü
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, ülkedeki satışların yeniden normale döndüğünü açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC'de koronaya karşı sokağa çıkma yasağı uygulanıyor
KKTC'de koronaya karşı sokağa çıkma yasağı uygulanıyor
47
Trump: Hastanelere giden sağlık çalışanları asker gibiydi
Trump: Hastanelere giden sağlık çalışanları asker gibiydi
60
Eve kapanan Vedat Muric, kendini menajerlik oyununa verdi
Eve kapanan Vedat Muric, kendini menajerlik oyununa verdi
20
Uşak'ta caddeyi dolduran kalabalık, valiyi kızdırdı
Uşak'ta caddeyi dolduran kalabalık, valiyi kızdırdı
142
Trump: Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek
Trump: Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek
39
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk korona nedeniyle öldü
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk korona nedeniyle öldü
23
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete mali yükü alın çağrısı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete mali yükü alın çağrısı
417
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir