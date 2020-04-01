Çin'in koronavirüs ile mücadelesinde teknoloji ön planda

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, bildiğiniz gibi ilk önce Çin'de ortaya çıkmıştı. Ancak son günlerde ülkede yeni görülen vaka kalmadı ve hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Ancak, yine de virüse karşı mücadelede çeşitli teknolojik önlemler alınıyor. Örneğin Çin hükümeti 14 gün karantinaya alınanların, evlerinden çıkmadıklarından emin olmak için kapılarının önüne kapalı devre kamera sistemi yerleştirdi.

DRONE'LARLA MASKE ÇAĞRISI

Çin genelinde kullanılan dronelar ile halka, 'maske takın' çağrısı yapılıyor. Çin resmi yayın kuruluşu Global Times'a göre dronelar, 'maskesiz sokağa çıkmayın, ellerinizi yıkayın, eve dönün' gibi uyarılarda bulunuyor.

UYGULAMA İLE SAĞLIK TAKİBİ

Çin'de ayrıca cep telefonlarına indirilen uygulamadaki barkodla, bireylerin sağlık durumları da takibe alınıyor. Toplanan bilgiler, merkezi veri tabanına kaydediliyor.

Uygulamada bulunan yeşil, sarı ve kırmızı renkler, bireylerin nasıl davranmaları gerektiğini belirlemek için kullanılıyor. Yeşil renk serbest dolaşımı ifade ederken, sarı renk ise yalnızca mahalli dolaşımı ifade ediyor. Kırmızı renk ise karantinayı temsil ediyor.

Çin hükümeti; teknoloji devleri Tencent, WeChat, Alipay ve Alibaba'nın aralarında bulunduğu birçok şirketten yardım alıyor.

Sohbet uygulamaları WeChat ve Alipay'de kullanıcılar, nüfuz cüzdanlarının numaları ve nerelere seyahat ettikeri bilgilerini girebiliyor. Böylece kendilerine de barkod sisteminden risk durumlarına göre renkler veriliyor.