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Çin'in Rusya Büyükelçisi: Koronavirüs aşısı bulundu

Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, koronavirüsü için aşının bulunduğunu, ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini açıkladı.

İHA | 24.02.2020 - 17:36..
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Çin'in Rusya Büyükelçisi: Koronavirüs aşısı bulundu

Çin'in Rusya Federasyonu Büyükelçisi Zhang Hanhui, Moskova'da Rus basınına koronavirüs konusuna ilişkin açıklamalar yaptı.

"İLAÇ ETKİSİNİ KANITLADI"

Hanhui açıklamasında, “Çin'deki bilim adamlarımızın bulduğu ilaç etkisini kanıtladı ve testler başarılı şekilde devam ediyor. İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa süre zarfında bitirilmesi hedefleniyor ve Şubat sonuna kadar Çin'deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek. Virüsün yayılma merkezinde ise hayatın Mart sonuna kadar düzelmesi planlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'yle çalışıyoruz. Ekibimizin içinde 2 Rus bilim adamı da var. Rusya'ya ve halkına destekleri için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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