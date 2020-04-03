Çin'in Şenzen şehrinde kedi ve köpek yemek yasaklandı

Koronavirüs ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkmıştı.

Yapılan çalışmalar sonucunda virüsün merkez üssünün Vuhan'daki vahşi hayvan pazarı olduğu belirlenmiş ve virüsün tüketilen vahşi hayvanlardan insanlara geçtiği ortaya çıkmıştı.

Sık sık vahşi hayvan tüketimi konusunda eleştirilen Çin ise yaşanan salgının ardından ocak ayının başlarında vahşi hayvan tüketimini yasaklamıştı.

KEDİ VE KÖPEK YEMEYİ YASAKLADILAR

Çin'in Şenzen şehrinde de evcil hayvanların tüketimine ilişkin yasak geldi. Şenzhen Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Köpekler ve kedilerin diğer hayvanlara kıyasla insanlarla daha yakın bir ilişkisi var. Köpek ve kedi tüketiminin yasaklanması Hong Kong ve Tayvan gibi diğer gelişmiş ülkelerde yaygın bir durum" ifadesi kullanıldı.

Getirilen kedi ve köpek yeme yasağı ise 1 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacak.

ASYA'DA YILDA 30 MİLYON KÖPEK TÜKETİLİYOR

Humane Society International (HSI) verilerine göre ise Asya’da yılda 30 milyon köpek tüketiliyor.

Şenzhen Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden Liu Jianping de, kümes hayvanları ve deniz ürünlerinin tüketiciler için yeterli olduğunu söyledi.

"ŞENZEN PANDEMİDEN DERS ÇIKARAN İLK ŞEHİR"

HSI'nın vahşi yaşamdan sorumlu başkan yardımcısı Teresa M. Telecky de, "Şenzen, dünya çapında pandemiden ders çıkaran ve başka salgınları önlemek için gerekli önlemleri alan dünyadaki ilk şehir. Şenzen'in vahşi yaşam tüketimini ve ticaretini durdurmak üzere attığı bu cesur adım, dünyadaki diğer hükümetlerin de takip etmeleri için bir model teşkil ediyor" dedi.