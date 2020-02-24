Çinli market çalışanlarının bulduğu virüsten korunma yolu

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını dünyayı etkilemeye devam ediyor.

Virüs nedeniyle 2500 kişiden fazla insanın hayatını kaybettiği ülkede, Çinliler bir yandan da sosyal hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor.

Ülkede insanların toplu şekilde katılım gösterdikleri düğün cenaze gibi etkinlikler yasaklanmış olsa da, temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için marketler kullanılmaya devam ediyor.

Koronavirüsten korunmaya çalışan market çalışanları VİDEO

BRANDA ARKASINDAN SATIŞ YAPIYORLAR

Marketlerde çalışan kasiyerler de kalabalık ortamda işlerini yaparken virüse yakalanmamak için yeni bir yöntem kullanmaya başladı.

Kasada görevlerini yapan çalışanlar, müşterilerle oturdukları bölümü brandayla kapatarak ilgileniyor. Branda arkasından ürünleri kasadan geçiren görevlilerin o anları da o sırada markette bulunanlar tarafından görüntülendi.