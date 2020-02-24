taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1566
Euro
6.6615
Altın
1677.52
Borsa
114179.28
Gram Altın
331.872
Bitcoin
60353.05

Çinli market çalışanlarının bulduğu virüsten korunma yolu

Çin'de market çalışanları, müşterilerden koronavirüs geçmesini önlemek için brandaların arkasında çalışmaya başladı.

Haber Merkezi | 24.02.2020 - 16:43..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını dünyayı etkilemeye devam ediyor.

Virüs nedeniyle 2500 kişiden fazla insanın hayatını kaybettiği ülkede, Çinliler bir yandan da sosyal hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor.

Ülkede insanların toplu şekilde katılım gösterdikleri düğün cenaze gibi etkinlikler yasaklanmış olsa da, temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için marketler kullanılmaya devam ediyor.

Koronavirüsten korunmaya çalışan market çalışanları VİDEO

BRANDA ARKASINDAN SATIŞ YAPIYORLAR

Marketlerde çalışan kasiyerler de kalabalık ortamda işlerini yaparken virüse yakalanmamak için yeni bir yöntem kullanmaya başladı.

Kasada görevlerini yapan çalışanlar, müşterilerle oturdukları bölümü brandayla kapatarak ilgileniyor. Branda arkasından ürünleri kasadan geçiren görevlilerin o anları da o sırada markette bulunanlar tarafından görüntülendi.

İlginizi Çekebilir
Van'da 187 artçı sarsıntı meydana geldi
İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde ciddi hasar alan Van'da, şimdiye kadar 187 artçı sarsıntı meydana geldi.
Lavrov: Türkiye ile yeni istişarelere hazırlanıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, İdlib konusunda Türkiye ile yeni istişarelere hazırlandıklarını söyledi.
Türkiye'ye 2020'nin ilk ayında rekor ziyaretçi
Turizmde 2019'u rekorla kapatan Türkiye, tüm zamanların en yüksek ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı.
Libya Dışişleri Bakanı: Türkiye sivilleri korumak için Libya'da
Libya UMH Dışişleri Bakanı Seyyale, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Hafter'e çekilme çağrısı yaparak, Türkiye'nin sivilleri korumak için Libya'da olduğunu söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rumlarda Fransız gemisi ve ABD üssü sevinci
Rumlarda Fransız gemisi ve ABD üssü sevinci
136
Ozan Tufan: Böyle bir şey olabilir mi
Ozan Tufan: Böyle bir şey olabilir mi
283
Can Yaman, yine İtalya'da
Can Yaman, yine İtalya'da
130
Ali Koç'un taraftarların üzerine yürüdüğü anlar
Ali Koç'un taraftarların üzerine yürüdüğü anlar
249
İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 50'ye yükseldi
İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 50'ye yükseldi
225
Fransa'da kadın imam, cuma namazı kıldırdı
Fransa'da kadın imam, cuma namazı kıldırdı
583
Ersun Yanal: İstifam söz konusu değil
Ersun Yanal: İstifam söz konusu değil
240
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir