Çinli telefon üreticisi Realme de Türkiye pazarına giriyor

4 Mayıs 2018'de Çin'de kurulan ve kısa süre içerisinde hızla büyüyen akıllı telefon üreticisi Realme, piyasaya sürdüğü fiyat-performans telefonlarıyla tanınıyor.

Çin, Hindistan, Endonezya, Vietnam, Tayland, Malezya, Pakistan, Mısır gibi ülkeler başta olmak üzere 18 farklı ülkede ürünlerini satışa çıkaran Realme, bu ülkeler arasına ülkemizi de dahil etmeye hazırlanıyor.

3 YENİ REALME MODELİ SATIŞA ÇIKACAK

Çinli üretici, Türkiye'de 3 farklı model satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Bu modeller sırasıyla Realme C2, Realme 5 ve Realme XT modelleri olacak. Ayrıca şirket, gelecek aylarda çeşitli aksesuarlarını da ülkemizde satışa çıkaracak.

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