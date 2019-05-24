Çinliler artık iPhone kullanmaktan vazgeçiyor

ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Huawei'nin de bulunduğu onlarca Çinli şirketi kara listeye aldığını duyurmuştu. Google ise bu kararın etkisini daha da artıracak bir yaptırım uygulayarak Huawei'nin yazılım desteğini çektiğini açıkladı.

ABD ile yaşanan ticaret savaşları ve Huawei markasına uygulanan yaptırımların, Çinli kullanıcıları Apple’ı bırakmaya zorladığı belirtildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre geçen yıl yüzde 9.1 olan Apple’ın Çin pazar payı, 2019 yılı başında yüzde 7’ye geriledi.

Ülkenin en büyük güneş paneli üreticilerinden birinin yöneticiliğini yapan Wang Zhixin, 10 yıldır sıkı bir Apple ‘iPhone’ kullanıcısı ve taraftarı olduğunu belirterek, son yaşanan olaylardan sonra kullandığı iPhone 7'yi değiştirdiğini açıkladı.

APPLE KULLANMAK UTANÇ VERİCİ

Pekin’de kamuya ait bir Telekom şirketinde çalışan Sam Li ise Apple kullanmanın artık utanılacak bir olay haline geldiğini vurguladı. Li “Bugünlerde tüm şirket yöneticileri Çinli akıllı telefon markaları kullanırken cebinizden bir Apple çıkarmak bir nevi utanç verici oldu.” ifadelerini kullandı.

DÜNYA GENELİNDE iPHONE SATIŞLARI DÜŞTÜ

Apple, sadece Çin’de değil tüm dünyada iPhone satmakta zorlanıyor. 2019’un ilk çeyreğinde dünya genelinde iPhone satışları yüzde 30.2 gerileme ile 36.4 milyona düştü.

IHS Markit kıdemli sektör analisti Zaker Li, iPhone’un Çin’de pazar payı kaybetmeye devam edeceğini belirtti. Li’ye göre iPhone’un sorunu milliyetçi duygulardan çok ürün ve fiyatlama stratejileri.

Anti-Amerikancı havanın güçlenmesine rağmen Apple ürünlerine sadık kalan çok sayıda Çinli kullanıcı da hala mevcut. Özellikle 2012’den bu yana Çin’de bazı yabancı ülkelere karşı ekonomik boykotlar düzenlenmiş fakat bunlar büyük bir başarıya ulaşamamıştı.

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