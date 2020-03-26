Çinliler, Tesla Cybertruck'ın çakmasını üretti

Son yıllarda elektrikli otomobil sektörü oldukça büyüme gösterdi. Özellikle Tesla'nın öncülük ettiği elektrikli otomobil akımı, birçok yeni modelin satışa çıkmasıyla geniş kitlelere ulaştı.
Tesla'nın gelecek yıl satışa çıcak yeni elektrikli otomobil modeli Cybertrcuk, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.
ÇİNLİLER ÇAKMASINI YAPTI
Bir grup Çinli Tesla hayranı, Cybertruck modelinin birebir çakmasını üretmeyi başardı. Orijinal Cybertruck ile pek bir farklı bulunmayan çakma Cybertruck modeline aşağıdaki videodan göz atabilirsiniz.
Çin, çakma Tesla Cybertruck üretti - VİDEO
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