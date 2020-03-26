Çinliler, Tesla Cybertruck'ın çakmasını üretti

1 Meksikalı vali: Yoksulların koronaya bağışıklığı var Puebla Valisi Barbosa, "Eğer zenginseniz risk altındasınız. Yoksulsanız değilsiniz" diyerek ilginç bir açıklamaya imza attı.

2 Zeynep Bastık: Bence Pjanic hacklenmiştir Karantina sürecinde sıkılan Pjanic, vakit geçirmek için Zeynep Bastık'ın canlı yayınına bağlanmıştı. Bastık, Boşnak futbolcu için, ''Beni engellemiş'' dedi.

3 Malzemelerinin geldiğini gören Türkün teyze gözyaşlarını tutamadı Balıkesir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşlı kadın, istediği malzemeleri eve getiren polisleri görünce, gözyaşları içinde teşekkür etti.

4 Serdar Aslan ile kitabı Söyleyince Kızıyorlar üzerine konuştuk İş dünyasının başarılı isimlerinden Serdar Aslan ile tecrübelerini aktardığı İş Yaşamı kategorisindeki kitabı ‘Söyleyince Kızıyorlar’ ve iş dünyası üzerine konuştuk…

5 Polisten 65 yaş üstü kişiye sert tepki Manisa otogar’da polisle 65 yaş üstü vatandaş arasında geçen diyalog tepki çekti.

6 Pakdemirli: Gıda tedariğinde sorun yok Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye 18 milyar dolar ihracat yapan bir ülke. Kendi kendine yeten bir ülke" dedi.