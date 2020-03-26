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Çinliler, Tesla Cybertruck'ın çakmasını üretti

Bir grup Çinli, Tesla'nın tasarımıyla ön plana çıkan Cybertruck modelinin çakmasını üretmeyi başardı.

Haber Merkezi | 26.03.2020 - 11:50..
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Son yıllarda elektrikli otomobil sektörü oldukça büyüme gösterdi. Özellikle Tesla'nın öncülük ettiği elektrikli otomobil akımı, birçok yeni modelin satışa çıkmasıyla geniş kitlelere ulaştı.

Tesla'nın gelecek yıl satışa çıcak yeni elektrikli otomobil modeli Cybertrcuk, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

tesla

ÇİNLİLER ÇAKMASINI YAPTI

Bir grup Çinli Tesla hayranı, Cybertruck modelinin birebir çakmasını üretmeyi başardı. Orijinal Cybertruck ile pek bir farklı bulunmayan çakma Cybertruck modeline aşağıdaki videodan göz atabilirsiniz.

Çin, çakma Tesla Cybertruck üretti - VİDEO

Instagram: @eshteknoloji


Çinliler, Tesla Cybertruck'ın çakmasını üretti

Çinliler, Tesla Cybertruck'ın çakmasını üretti

Çinliler, Tesla Cybertruck'ın çakmasını ürettiÇinliler, Tesla Cybertruck'ın çakmasını üretti

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