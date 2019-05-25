taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0775
Euro
6.824
Altın
1284.92
Borsa
86072.28
Gram Altın
251.137

Çipras: Türkiye kışkırtıcı eylemlerde bulunuyor

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kışkırtıcı bir tavır sergilediğini dile getirdiği açıklamasıyla bölgedeki tansiyonu yükseltti.

AA | 25.05.2019 - 08:59..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliği artıracak açıklamalar yapıyor.

Çipras, pazar günü gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde devlet televizyonu ERT'ye röportaj verdi.

İki ülkenin iletişim kanallarının açık olması gerektiğini vurgulayan Çipras, Türkiye ve Yunanistan savunma bakanlıkları heyetlerinin Doğu Akdeniz'i konuşmak üzere bu hafta bir görüşme yaptığını açıkladı.

"TÜRKİYE KIŞKIRTICI EYLEMLERDE BULUNUYOR"

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin Türkiye'yi "tahrik edici hareketlerde bulunmakla" suçlayan Çipras, "Biz anlaşmayı arzu ederken Türkiye konuşmayı reddediyor, kışkırtıcı eylemlerde bulunuyor. Türkiye'nin bu taktiği çıkmazdır ve günün sonunda bunu anlayacaktır." iddiasını yineledi.

Çipras: Türkiye kışkırtıcı eylemlerde bulunuyor

DOĞU AKDENİZ'DE GERGİNLİK

Öte yandan Doğu Akdeniz'de Rum kesiminin, Türk tarafının hak talep ettiği bölgelerde, uluslararası şirketlere arama faaliyetlerinde bulundurması Türkiye ve KKTC'nin tepkisine yol açıyor.

Adada eşit bir paylaşım tezine rağmen enerji şirketlerinin bölgedeki çalışmaları üzerine Türkiye, deniz yetki alanlarıyla çakışan bölgelerde arama ve üretim çalışmalarına izin vermeyeceğini belirtiyor.

HİDROKARBON ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Öte yandan Türkiye, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ve Fatih sondaj gemisi ile Kıbrıs Adası yakınlarında hidrokarbon arama çalışmalarına başladı.

Dışişleri Bakanlığı ise art arda yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin sondaj ve sismik gemilerinin, kendi kıta sahanlığında olduğunu sondaj faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceğini belirtiyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
17 yaşındaki genç mezarlıkta kendisini astı

17 yaşındaki genç mezarlıkta kendisini astı

23
Bitlis-Tatvan kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis-Tatvan kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

38
Askerden nişanlısına konserde sürpriz evlilik teklifi

Askerden nişanlısına konserde sürpriz evlilik teklifi

26
Trump yönetiminden Körfez'e silah satışına bypass

Trump yönetiminden Körfez'e silah satışına bypass

30
Eski HDP milletvekilinin kardeşi terörden tutuklandı

Eski HDP milletvekilinin kardeşi terörden tutuklandı

17
İzmir’de bin 500 yıllık yahudi yazması ele geçirildi

İzmir’de bin 500 yıllık yahudi yazması ele geçirildi

22
Aydın’da pitbull dehşeti

Aydın’da pitbull dehşeti

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir