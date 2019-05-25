Çipras: Türkiye kışkırtıcı eylemlerde bulunuyor

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliği artıracak açıklamalar yapıyor.

Çipras, pazar günü gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde devlet televizyonu ERT'ye röportaj verdi.

İki ülkenin iletişim kanallarının açık olması gerektiğini vurgulayan Çipras, Türkiye ve Yunanistan savunma bakanlıkları heyetlerinin Doğu Akdeniz'i konuşmak üzere bu hafta bir görüşme yaptığını açıkladı.

"TÜRKİYE KIŞKIRTICI EYLEMLERDE BULUNUYOR"

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin Türkiye'yi "tahrik edici hareketlerde bulunmakla" suçlayan Çipras, "Biz anlaşmayı arzu ederken Türkiye konuşmayı reddediyor, kışkırtıcı eylemlerde bulunuyor. Türkiye'nin bu taktiği çıkmazdır ve günün sonunda bunu anlayacaktır." iddiasını yineledi.

DOĞU AKDENİZ'DE GERGİNLİK

Öte yandan Doğu Akdeniz'de Rum kesiminin, Türk tarafının hak talep ettiği bölgelerde, uluslararası şirketlere arama faaliyetlerinde bulundurması Türkiye ve KKTC'nin tepkisine yol açıyor.

Adada eşit bir paylaşım tezine rağmen enerji şirketlerinin bölgedeki çalışmaları üzerine Türkiye, deniz yetki alanlarıyla çakışan bölgelerde arama ve üretim çalışmalarına izin vermeyeceğini belirtiyor.

HİDROKARBON ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Öte yandan Türkiye, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ve Fatih sondaj gemisi ile Kıbrıs Adası yakınlarında hidrokarbon arama çalışmalarına başladı.

Dışişleri Bakanlığı ise art arda yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin sondaj ve sismik gemilerinin, kendi kıta sahanlığında olduğunu sondaj faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceğini belirtiyor.