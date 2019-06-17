Çipras'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Çipras'ın ülkesi Yunanistan siyasi istikrarsızlıklarda uğraşırken, bir diğer yandan da içinde bulunduğu duruma rağmen Türkiye ile aşık atmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa'da seçimlerin en önemli malzemelerinden biri olan Türk düşmanlığı, Yunanistan'da da benzer bir şekilde kullanıyor.

Geçtiğimiz günlerde istifasını veren ve hükümetini erken seçime götüren Aleksis Çipras, Doğu Akdeniz'de yaşananlar karşısında Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulundu.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TEHDİDİ

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Kıbrıs Adası açıklarındaki doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin, Avrupa Birliği'nden (AB) yaptırım talebinde bulunacaklarını söyledi.

Başbakanlık binasında olağanüstü gerçekleştirilen Dışişleri ve Savunma Konseyi Toplantısı'na Çipras, ülkenin Dışişleri ve Savunma bakanlarının yanı sıra Genel Kurmay Başkanı da katıldı. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Çipras, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini ele aldıklarını kaydetti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Çipras, "AB Zirvesi öncesinde hazırlanmak üzere fikir birliğine vardık. Böylece, (Güney) Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) eğer bir sondaj çalışmasının gerçekleştiği teyit edilirse, Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması dahil doğru kararların alınması sağlansın." ifadelerini kullandı.

"SONUÇLARI OLACAK"

Çipras, Yunanistan ve Rum tarafının, AB'nin desteğiyle güçlü bir konumda olduğunu savunarak, "Yunanistan veya Rum kesiminin egemenlik haklarının çiğnenmesi halinde bunun sonuçlarının olacağı" tehdidinde bulundu.

Çipras geçtiğimiz ay da aynı tehditleri savurmuş, Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırım uygulayacaklarını belirtmişti.

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