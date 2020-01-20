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Çizgili yayın balıklarının korunma şekli

Akvaryumda huzurlu ve dayanıklı olan yayın balıkları için okyanus o kadar da güvenilir değil...

Haber Merkezi | 20.01.2020 - 14:56..
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Denizaltı kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Tüm vücut boyunca geniş siyah ve beyaz çizgileri bulunan çizgili yayın balıkları, korunmak için tek bir canlışmış gibi aynı anda hareket ediyor.

Korunmak için tek bir canlıymış gibi hareket eden balıklar İZLE

AYNI ANDA HAREKET EDİYORLAR

Huzurlu ve dayanıklı olmalarıyla bilinen bu yayın balıklarının okyanustaki devasa canlılardan bu şekilde korundukları ifade ediliyor, Uzunlukları doğada 20 santimetre, akvaryumda ise 16 santimetre olarak ölçüldüğü yayın balıklarının hep birlikte hareket etmeleri, görenleri şaşkına çeviriyor.

Çizgili yayın balıklarının korunma şekli

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