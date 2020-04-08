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Cloudflare nedir

Cloudflare; içerik dağıtım ağı, DDoS koruması, internet güvenliği ve alan adı sunucusu hizmetleri sağlayan ABD merkezli bir şirkettir.

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Cloudflare nedir

Web sitenize hız ve güvenlik açısından ileri seviye bir güçlendirme sunan ve ücretsiz proxy hizmetlerini kurumsallaştırıp sunan Cloudflare, dünyada en çok kullanılan içerik dağıtım ağlarından biridir.

Ziyaretçiler ile barındırma hizmetiniz arasında bir köprü kuran Cloudflare, sitenizin DNS yönetimini kontrol ederek güvenlik açısından iyileştirir.

cloudflare

CLOUDFLARE TARİHÇESİ

Cloudflare, 2009 yılında Matthew Prince, Lee Holloway ve Michelle Zatlyn tarafından kurulmuştur. Şirket, Haziran 2011'de LulzSec isimli bir hacker grubunun websitesine sağladıkları güvenlik hizmetiyle medyanın dikkatini çekti.

Haziran 2014'te ismini açıklamadıkları müşterilerine yapılan 400 Gbit/s boyutunda, o zamanlarda kayıtlara geçmiş en büyük DDoS saldırısını hafiflettiler.

Ardından her geçen yıl milyon dolarlık yatırımlar alan Cloudflare, gittikçe büyüdü ve şu anda en çok kullanılan içerik yönetim ağı (CDN) hizmetlerinden biri haline geldi.

Instagram: @eshteknoloji

 

Cloudflare nedir

Cloudflare nedir

Cloudflare nedirCloudflare nedirCloudflare nedir

Cloudflare nedir

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