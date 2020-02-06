CNN Türk'ün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili yaptığı yayına, eski savaş pilotu Bahadır Altan telefonla bağlandı.

Kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulunması beklenen eski savaş pilotu, konuyu birden bire Kanal İstanbul'a ve diğer mega projelere getirdi.

"PROJE ÜSTÜNE PROJE ÜRETME YERİNE AZICIK DURALIM.."

Altan, "Ülke olarak bir duralım. Biz hala 3. havalimanındayız, hala kanal açıyoruz. Ülke freni patlamış kamyon gibi. Çığ düşen insanları kurtarmaya gidenler yaşamını yitiriyor. Deprem bekliyor İstanbul'u. Buna hazırlanalım bir duralım. Proje üstüne proje üretme yerine biraz aklıselim olmak gerekiyor. Azıcık duralım." diye konuştu.

CNN Türk'te siyaset yapan eski pilot yayından alındı ViDEO

HDP'Lİ ESKİ SAVAŞ PİLOTU, PEGASUS'A PİLOT YETİŞTİRİYOR

Pegasus'ta eğitmenlik görevi de yapan eski savaş pilotu Bahadır Altan'ın, sosyal medya paylaşımlarından HDP'ye yakın bir isim olduğu anlaşılıyor.