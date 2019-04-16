Çoban köpekleri sırtlanı parçaladı

Adıyaman Besni'nin Karagüveç köyü kırsalındaki Kargalı mevkisinde 5 kişi, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce 'kırmızı liste'ye alınan çizgili sırtlanı, çoban köpeklerine parçalatmaya çalıştı.

TELEF OLDU

Kayalık alanda çizgili sırtlanı sıkıştıran kişiler, yanlarındaki 4 çoban köpeğini üzerine saldı. Köpeklerin saldırısıyla kanlar içinde kalan çizgili sırtlan, telef oldu.

Çizgili sırtlanı, çoban köpeklerine telef ettirdiler İZLE

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Şüpheliler, bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Çizgili sırtlanın telef olduğu vahşeti görüntüleyenler, daha sonra sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tepki çeken paylaşımın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kimlikleri belirlenen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.