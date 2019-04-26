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Coca Cola'dan Ramazan kampanyası

Her yıl Ramazan ayına özel kampanyalar düzenleyen Coca-Cola, geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören “2 kapak getirene, istediği 1 Litre Hediye” kampanyasını bu yıl da devam ettiriyor.

Haber Merkezi | 26.04.2019 - 11:47..
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Coca-Cola, bu sene de Ramazan ayına özel düzenlediği kampanya ile milyonlarca litre hediye Coca-Cola ürününü tüketicilere sunuyor.

2 KAPAK GETİRENE 1 LİTRE HEDİYE KAMPANYASI

Coca-Cola’nın yeni kampanyasında, Coca-Cola, Fanta ve Sprite’ın promosyonlu 2,5 litrelik pet şişelerinin beyaz renkli kapaklarından 2 adet getiren tüketiciler, 1 litrelik Coca-Cola Fanta, Sprite, Fuse Tea, Cappy Limonata ürünlerinden tercih ettiklerini anlaşmalı satış noktalarından alabilecekler.

Her yıl Ramazan ayına özel kampanyalar düzenleyen Coca-Cola, geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören “2 kapak getirene, istediği 1 Litre Hediye” kampanyasını bu yıl da devam ettiriyor. Kampanya kapsamında milyonlarca hediye Coca-Cola ürünleri çeşidini tüketicilere sunuluyor.

Coca Cola'dan Ramazan kampanyası

COCA COLA BU RAMAZAN DA SOFRALARDA

Coca-Cola, Fanta ve Sprite 2,5 litrelik pet şişelerin promosyonlu beyaz renkli kapaklarından 2 adet toplayan tüketiciler, kapakları kampanyaya katılan satış noktasına götürerek, kampanya kapsamında olan Coca-Cola, Coca Cola Şekersiz, Fanta, Fanta Limon-ta, Sprite, Fuse Tea Şeftali, Fuse Tea Limon, Fuse Tea Karpuz, Fuse Tea Mango Ananas veya Cappy Limonata ürünlerinden istediği 1 litrelik pet şişe ürününü hediye olarak alabilecek. Ramazan kampanyası 30 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek.

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