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Çocuklar ile köpeklerin kızak kapma yarışı

Ardahan'da çocukların kar eğlencesine eşlik eden köpeklerin, kızaklarını kapmaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.

AA | 09.01.2019 - 02:41..
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Kentte etkisini sürdüren karın kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasının ardından Hanaklı çocuklar, ilçedeki okullar bölgesinde kayak yapmak için buluştu.

KÖPEKLER KIZAĞI ALMAYA ÇALIŞTI

Kendi kızaklarıyla kayak yapmaya çalışan çocukların yanına bir süre sonra 2 sokak köpeği geldi.

Çocukların eğlencesine eşlik eden köpeklerden 2'si, bir çocuğa ait kızağın ipini tutarak götürmeye çalıştı.

Çocuklar ile köpeklerin kızak kapma mücadelesi

ÇOCUKLAR İLE KÖPEKLERE EĞLENCE OLDU

Kızağın sahibi ve diğer çocukların kızağı köpeklere vermemek, köpeklerin de kızağı almak için gösterdiği çaba ilginç görüntüler oluşturdu.

Çocuklar ile kendilerine saldırmayan köpekler arasındaki kızak kapma mücadelesi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Kızağı köpeklere kaptırmayan çocukların oyunları ise eğlenceli anlara neden oldu.

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