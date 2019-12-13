Çocuklarda dikkat üzerine bir kitap: Üzüntü ile Neşe Gezerler Hep El Ele

İlksen Utlu, bir Mindfulness, yani Farkındalık Eğitmeni! Mindfulness, yaşadığımız şu anda, kendimizde ve etrafımızda olanları, olduğu gibi, yargılamadan fark etmek anlamına geliyor. Yani bir hayat becerisi! Utlu, 10 yıllık öğretmenlik deneyiminin ardından son yıllarda Mindfulness Eğitmeni olarak okullarla ve çocuklarla yoğun çalışmalar yapıyor. Malum çağımız kaygı ve stresi çocuklara kadar taşıdı. Hal böyle olunca çocuklar her ne kadar an farkındalığını özlerinde barındırsalar da, çok erken yaşta anlarından kopuyorlar. Mindfulness çalışmaları, çocuklarda öz-farkındalık, duygu denetimi ve dikkat kontrolü becerilerinin güçlenmesine destek olarak mental ve duygusal dayanıklılıklarını ve esnekliklerini kuvvetlendiriyor…

(İlksen Utlu)

Utlu, öğretmen ve Mindfulness Eğitmeni bir anne olarak yaptığı gözlemleri harmanlayarak çocuk gelişimine katkıda bulunacak hikâyeler yazmaya başladı. Rengârenk ve ritimli öyküsüyle, temel farkındalık alanlarına odaklanarak çocukların öz-farkındalık, duygu denetimi ve dikkat kontrolü becerilerini desteklemeyi amaçlayan bir kitap yazdı. “Üzüntü ile Neşe Gezerler Hep El Ele” adını verdiği bu kitap, Utlu’nun ilk çocuk kitabı. Renkli ve enfes çizimleri ise, Duygu Cigal’a ait…





ÜZÜNTÜ İLE NEŞE GEZERLER EL ELE

Kitabın ana kahramanı Leyla, istediği şey olmayınca birden sinirlenir. Bağırır, çağırır ve hatta kendini yerlere atar. Neyse ki annesi ona müthiş bir oyun öğretir: Nefes almak! Farkındalıkla nefes alıp vermenin sihirli gücüyle tanışan Leyla o gece tatlı bir rüyaya dalar. Rüyasında en sevdiği oyuncağı olan tilkisi de vardır. İki arkadaş rengârenk bir ormanda keşfe çıkarlar. Üstelik bir de bilmeceyle karşılaşırlar.

“Üzüntü ile Neşe Gezerler Hep El Ele” okuyucuyu sürprizlerle dolu bu yolculuğa katılmaya davet ediyor.

Üzüntü ile Neşe Gezerler Hep El Ele - Duyguları Keşfe Yolculuk

İlksen Utlu

Doğan ve Egmont Yay.

S.: 44

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Damla Karakuş

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