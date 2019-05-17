Çocuklardaki kulak enfeksiyonlarını tespit eden mobil uygulama

Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre kulak enfeksiyonları, ebeveynlerin çocukları doktora götürmelerindeki en önemli nedenler arasında bulunuyor. Bu enfeksiyonlar, kulak zarı arkasında bulunan orta kulaktaki sıvı birikmesi nedeniyle oluşuyor. Kulaktaki her sıvı birikmesi çocuklara acı verdiği gibi iyi duymalarını da zorlaştırabilir.

Çocuklardaki kulak enfeksiyonlarını tespit etmek ise zaman zaman zor olabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için Washington Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kulak zarı arkasındaki sıvıyı, bir parça kağıt ve bir akıllı telefonun mikrofon ve hoparlörünü kullanarak tespit edebilen yeni bir akıllı telefon uygulaması geliştirdi.

UYGULAMA KULAK ENFEKSİYONLARINI TESPİT EDEBİLİYOR

Akıllı telefonda bulunan uygulama, küçük bir huni şeklindeki kağıt ile kulağa birkaç yumuşak sesli cızırtı gönderiyor. Cızıltılar kulaktan tekrar telefona yansımasındaki süreci hesaplayan uygulama, gönderdiği sesin yansıdıktan sonra nasıl değiştiğini algılayarak kulakta biriken sıvıyı yüzde 85 doğruluk oranıyla tespit edebiliyor.

Profesör Shyam Gollakota, ''Bir akıllı telefon gibi her yerde rahatlıkla bulunabilecek bir cihazdan kulak enfeksiyonlarını tespit edebilmek, ebeveynlerin yanı sıra sağlık hizmetlerinin sınırlı olduğu bölgelerdeki sağlık çalışanlarının da işini bir hayli kolaylaştırabilir. Geliştirdiğimiz yeni teknolojinin en önemli avantajlarından biri de bir akıllı telefon ve bir kağıttan başka ek bir ekipman gerektirmemesidir.'' ifadelerini kullandı.





UYGULAMANIN ÇALIŞMA MANTIĞI

Akıllı telefonda bulunan uygulama kağıt huniyi kullanarak kulağın içine bir ses dalgası gönderiyor. Kulak zarının arkasında eğer sıvı birikmemişse kulak zarı titriyor ve ses dalgalarını daha sık bir şekilde telefona geri yansıtıyor. Ancak kulak zarının arkasında sıvı birikmesi olduğuda kulak zarı titremiyor ve telefonun gönderdiği ses dalgaları hiç değişmeden tekrar telefona yansıyor. Böylelikle mobil uygulama, yansıyan sesin frekansını ve şiddetini ölçerek kulakta sıvı birikmesi olup olmadığını hesaplayabiliyor.

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