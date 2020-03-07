Çocukların kavgasına aileleri katıldı: 7 yaralı

Düzce'de, Çamköy Mahallesi'nde dün bir sitenin bahçesinde oyun oynayan çocuklar arasında tartışma çıktı.

Tartışma, çocukların ailelerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

POLİS ARAYA GİRDİ

Taşların ve sopaların kullanıldığı kavgayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı,

Bugün öğle saatlerinde, parkta yeniden tartışma çıktı.

PARKA ATEŞ AÇTI

Bunun üzerine Okan K. evindeki av tüfeğini alıp, parkta ateş açtı. Kavgada 2'si çocuk 4'ü kadın olmak üzere 7 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce’deki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Polis, Okan K.'yi gözaltına alırken, mahallede güvenlik önlemlerini artırdı.







